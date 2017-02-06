Β΄ ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας: Τα αποτελέσματα της 17ης αγωνιστικής

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α΄ΟΜΙΛΟΣ (17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
- ΠΑΣΠ ΛΕΥΚ. ΟΙ ΙΩΝΕΣ – ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ 2 – 0
- ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ – Α.Ο. ΜΥΤΙΚΑ ΑΝΕΒΛΗΘΗ
- ΑΡΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΠΑΣ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ 1 – 1
- ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ- ΑΕΚ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 1 – 0
- ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡ. – ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ 8 – 0
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β΄ΟΜΙΛΟΣ (17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
- Α.Ο. ΡΙΑ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ 5 – 0
- ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ 3 – 1
- ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΟΥΒ/ΜΟΥ – ΛΑΚΚΑ ΣΟΥΛΙΟΥ 3 – 0 α.α.
- Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ – ΑΝΑΓ/ΣΗ ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ 1 – 6
- ΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ – Π.Σ. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ 0 – 0
- Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ – ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ 3 – 1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α΄ΟΜΙΛΟΣ (17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
1 ΠΑΣΠ ΛΕΥΚ. ΟΙ ΙΩΝΕΣ 45
2 ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡ. 42
3 ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 33
4 Α.Ο. ΜΥΤΙΚΑ 26
5 ΑΕΚ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 22
6 ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ 21
7 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ 18
8 ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ 16
9 ΠΑΣ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ 1
10 ΑΡΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ -6
Η ΟΜΑΔΑ ΠΑΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΑΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β΄ΟΜΙΛΟΣ (17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
1 Α.Ο. ΡΙΑ 47
2 Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ 41
3 ΑΝΑΓ/ΣΗ ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ 41
4 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 39
5 ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΟΥΒ/ΜΟΥ 26
6 ΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ 23
7 ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ 19
8 ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ 17
9 Π.Σ. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ 13
10 ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ 11
11 Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 4
Η ΟΜΑΔΑ ΛΑΚΚΑ ΣΟΥΛΙΟΥ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ.
Πηγή: lefkadasportnews.gr