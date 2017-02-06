Αρχική Ειδήσεις Αθλητισμός Β΄ ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας: Τα αποτελέσματα της 17ης αγωνιστικής

Β΄ ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας: Τα αποτελέσματα της 17ης αγωνιστικής

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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α΄ΟΜΙΛΟΣ (17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

  • ΠΑΣΠ ΛΕΥΚ. ΟΙ ΙΩΝΕΣ – ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ 2 – 0
  • ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ – Α.Ο. ΜΥΤΙΚΑ ΑΝΕΒΛΗΘΗ
  • ΑΡΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΠΑΣ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ 1 – 1
  • ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ-  ΑΕΚ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 1 – 0
  • ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡ. – ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ 8 – 0

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β΄ΟΜΙΛΟΣ (17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

  • Α.Ο. ΡΙΑ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ 5 – 0
  • ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ 3 – 1
  • ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΟΥΒ/ΜΟΥ – ΛΑΚΚΑ ΣΟΥΛΙΟΥ 3 – 0 α.α.
  • Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ – ΑΝΑΓ/ΣΗ ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ 1 – 6
  • ΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ – Π.Σ. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ 0 – 0
  • Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ – ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ 3 – 1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α΄ΟΜΙΛΟΣ (17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

1 ΠΑΣΠ ΛΕΥΚ. ΟΙ ΙΩΝΕΣ  45
2 ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡ. 42
3 ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ  33
4 Α.Ο. ΜΥΤΙΚΑ  26
5 ΑΕΚ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 22
6 ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ  21
7 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ  18
8 ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ  16
9 ΠΑΣ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ  1
10 ΑΡΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  -6

Η ΟΜΑΔΑ ΠΑΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΑΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β΄ΟΜΙΛΟΣ (17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

1 Α.Ο. ΡΙΑ  47
2 Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ  41
3 ΑΝΑΓ/ΣΗ ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ  41
4 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ  39
5 ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΟΥΒ/ΜΟΥ  26
6 ΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ  23
7 ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ 19
8 ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ  17
9 Π.Σ. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ 13
10 ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ  11
11 Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ  4

Η ΟΜΑΔΑ ΛΑΚΚΑ ΣΟΥΛΙΟΥ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ.

Πηγή: lefkadasportnews.gr

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