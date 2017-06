“Bridge and low clouds” – Πολυβραβευμένη φωτογραφία από τον πατρινό Στάθη Ζεΐνη

Τρεις διεθνείς διακρίσεις – βραβεία έλαβε ο Ευστάθιος Ζεϊνης με την φωτογραφία της Γέφυρας “Bridge and low clouds” στον διεθνή διαγωνισμό 2nd Pacific-Atlantic International Photographic Circuit 2017.

Από Αμερική και Σιγκαπούρη από ένα (1) AIP Honorable (Atlantic Institute of Photography, USA) και από Ελλάδα ένα (1) FIAP Honorable (International Federation of Photographic Art).

Επίσης άλλες δύο φωτογραφίες του έγιναν accepted στον διαγωνισμό στην ίδια κατηγορία (travel).

O Ευστάθιος Ζεϊνης ερασιτέχνης φωτογράφος, μέλος της ΕΦΕ (Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία) της παλαιότερης φωτογραφικής εταιρείας στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια συμμετέχει σε διαγωνισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε μια εξωστρέφεια της δουλειάς και της ψυχής που καταθέτει στην φωτογραφία με αρκετές επιτυχίες στο ενεργητικό του.

Αναφορικά κάποιες πιο σημαντικές από αυτές είναι:

PSA HM (Photographic Society of America, Honourable Mention) Ιούνιος 2017, 4th International Photo Salon Plovdiv 2017 (3 continents – 3 countries – 3 judging), “My Town” με την φωτογραφία του “Silent Melody”. 5/11 φωτογραφίες επίσης έγιναν accepted. Diploma GPC Φεβρουάριος 2017, International competition 5th Greek Photographic Circuit 2017, κατηγορία “Travel” με την φωτογραφία “Bridge and low clouds” (συμμετείχαν 1.400 φωτογράφοι από 73 χώρες με 15.000 φωτογραφίες) και είχε και 5/6 photos “accepted” PSA HM (Photographic Society of America, Honourable Mention) Μάιος 2016, 1st Pacific-Atlantic International Photographic Circuit 2016 (3 continents – 3 countries – 3 judging), στην κατηγορία “Photo travel” Diploma GPC Φεβρουάριος 2016, 4th Greek Photographic Circuit 2016, κατηγορία “Travel” με την φωτογραφία “Flying on a sail” – “Diploma GPC 7” (συμμετείχαν 1.486 φωτογράφοι με 16.700 φωτογραφίες τους από 76 χώρες) 1η θέση to 2015 στον Πανελλήνιο διαγωνισμό της Ε.Φ.Ε. στην κατηγορία portfolio με 4 ασπρόμαυρες φωτογραφίες του ανάμεσα από 56 φωτογράφους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μια άλλη φωτογραφία του θα προβληθεί στους δρόμους του Μεξικού σε διάσταση 1,80μ * 1,20μ με θέμα τα σύνορα μετά από διαγωνισμό και επιλογή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Ο Ευστάθιος Ζεΐνης κατάγεται από τη Λαμία και μένει στην Πάτρα

Πηγή

Μια φωτογραφία, μπορεί να σου ξυπνήσει μνήμες, εκεί που δεν το περιμένεις. Το πέρασμα από Ρίο – Αντίρριο, ήταν πάντα για μένα ένα όριο. Όταν έμπαινα στο ferry-boat ήξερα ότι ήμουν πιο κοντά στο αγαπημένο μου νησί και ανυπομονούσα. Κι εκείνη η “παλιοπαντόφλα” πήγαινε αργά, πολύ αργά. Για να μη σκεφτώ εκείνες τις ατελείωτες ουρές χιλιομέτρων σε μέρες αιχμής που τέντωναν τα νεύρα.

Η περίφημη γέφυρα “Χαρίλαος Τρικούπης” (πήρε το όνομα του οραματιστή της, που το 1889 (!!!) μίλησε στο Κοινοβούλιο για το μεγάλο όνειρό του) ήταν σαν δώρο Θεού για μένα. Ο χρόνος του ταξιδιού μειώθηκε αρκετά. Δε θα μιλήσω για το σήμερα …

Όταν πρωτοείδα την φωτογραφία του Ευστάθιου Ζεΐνη, “Bridge and low clouds” είπα: “ουάου!!!” γιατί ποτέ ως τότε δε στάθηκα να δω τη γέφυρα σαν κάτι πέρα από συντόμευση δρόμου. Γιατί για πρώτη φορά συνειδητοποίησα, ότι δεν είναι απλά μια γέφυρα, αλλά ένα όραμα. Και σαν όραμα παραμένει στο μυαλό και στη ψυχή απίθανων ανθρώπων που εμπνέονται και δημιουργούν αριστουργήματα!

Σκλαβενίτη Χρυσούλα