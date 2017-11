5 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης για το Τσουνάμι και πώς σχετίζεται με τον Λευκάδιο Χερν

H 5η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως η Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για το Τσουνάμι.

Για την Ιαπωνία η ημέρα αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία αφού η χώρα έχει πληγεί πολλές φορές από μεγάλα παλιρροϊκά κύματα, με πιο πρόσφατα το Μάρτιο του 2011 όταν τεράστια τσουνάμι έπληξαν τις ακτές της ανατολικής Ιαπωνίας μετά τον ισχυρό σεισμό των 9 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ.

Τις ημέρες αυτές οι αρχές των παράκτιων περιοχών πραγματοποιούν εκδηλώσεις ενημέρωσης του κοινού και ασκήσεις ετοιμότητας για την περίπτωση τσουνάμι και σεισμών.

Σύμφωνα με το σχετικό ψήφισμα του ΟΗΕ το 2015, η 5η Νοεμβρίου επιλέχθηκε λόγω της ημέρας «Inamura no Hi», η οποία βασίζεται σε μια πραγματική ιστορία που συνέβη στις 5 Νοεμβρίου του 1854 στις ακτές της δυτικής Ιαπωνίας, όταν ο Χαμαγκούτσι Γκοχέι, προεστός ενός παραθαλάσσιου χωριού προτίμησε να θυσιάσει την περιουσία του για να σώσει τους κατοίκους από ένα τσουνάμι.

Η ιστορία έχει ιδιαίτερη σημασία για τους Έλληνες λόγω τού ότι έγινε γνωστή στην Ιαπωνία αλλά και στη Δύση από το μεγάλο συγγραφέα Λευκάδιο Χερν, ο οποίος γεννήθηκε στη Λευκάδα από Ελληνίδα μητέρα, τη Ρόζα Κασιμάτη και πέθανε στην Ιαπωνία στις αρχές του 20ού αιώνα. Ο Χερν έγραψε την ιστορία σε βιβλίο* του που εκδόθηκε το 1897.

Πηγή

*Σημείωση My Lefkada: Πρόκειται για το βιβλίο του Λευκάδιου Χερν: Βουδιστικά Σταχυολογήματα: Σπουδές του χεριού και της ψυχής στην Άπω Ανατολή (Gleanings in Buddha-Fields: Studies of Hand and Soul in the Far East), 1897.