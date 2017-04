Ευχαριστήρια δελτία τύπου του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Λευκάδας

Τα παιδιά και οι οικογένειές τους, το προσωπικό και η Διοίκηση τους Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών – Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) της Κοινωφελούς ΔΕΠΟΚΑΛ του Δήμου Λευκάδας ευχαριστούν θερμά τους:

Την κα Βρεττού Αθηνά και τον όμιλο Επιχειρήσεων της «Αυθεντική Έννοια» &

Τους Λιβιτσάνου Μαρία – Κυρίτσης Σωτήρης (κατάστημα PROFI)

για την προσφορά ατομικών δώρων στους ωφελούμενους τις Άγιες αυτές μέρες.

Την κα Πολυχρονοπούλου Μαρία (καφέ «Μύλος του Ορλώφ»), για την φιλοξενία και τα κεράσματα που μας προσέφερε για ακόμη μια φορά.

Τον υπεύθυνο και το προσωπικό τους Circo “Italiano di Roma”, για την δωρεάν παράσταση που προσέφεραν στους ωφελούμενους και το προσωπικό της Β΄ βάρδιας (απογευματινό τμήμα).

Ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε υγεία και καλές δουλειές!

———————————————————–

Τα παιδιά και οι οικογένειές τους, το προσωπικό και η Διοίκηση τους Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών – Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) της Κοινωφελούς ΔΕΠΟΚΑΛ του Δήμου Λευκάδας, ευχαριστούν θερμά τους φίλους της «Marina» Λευκάδας, για την χορηγία του ποσού των 231€ που μας προσέφεραν, μετά από πώληση ειδών που πραγματοποίησαν.

Ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε υγεία!

All kids and their families, the staff and the management of the “Creative Activity for Disabled Kids” Centre (KDAP-MEA) as a part of the social welfare organization “DEPOKAL” of Lefkada Municipality, warmly thank the Lefkas Marina friends for their sponsorship of 231,00€ they offered us by selling of goods.

We really appreciate and wish them a good health!