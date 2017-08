Ο Δήμος Λευκάδας ενημερώνει για άνοδο της θερμοκρασίας

Σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, προβλέπεται μέχρι τα μέσα τουλάχιστον της επόμενης εβδομάδας.

Ο κίνδυνος πυρκαγιών παραμένει υψηλός, ως εκ τούτου παρακαλούνται οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του νησιού να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί.

Οι κρατικές, οι περιφερειακές και οι δημοτικές υπηρεσίες βρίσκονται όλες σ επιφυλακή.

Όλοι οι κάτοικοι ακολουθούμε τις οδηγίες που προβλέπονται, από την αρμόδια υπηρεσία και που συνοπτικά περιγράφονται κατωτέρω:

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να:

Αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το πέταγμα γυαλιών σ εξωτερικούς- υπαίθριους χώρους κ.α.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Ο Δήμος Λευκάδας εφιστά την προσοχή και στους κατοίκους – επισκέπτες του αστικού ιστού. Τα νοικοκυριά να είναι απολύτως προσεκτικά, πχ να μην ξεχνάμε σκεύη μαγειρικής στην φωτιά ή στο ρεύμα, να έχουν πυροσβεστήρα στο σπίτι τους κ.λ.π. Ανάλογη αυξημένη προσοχή να επιδείξουν κι οι επιχειρηματίες μας.

Επίσης να μην παρκάρουμε τα αυτοκίνητα στην είσοδο ή εντός των στενών δρόμων και αποκλείουμε έτσι την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής αλλά και των νοσοκομειακών οχημάτων. Συμμορφωνόμαστε με τις υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων και εφαρμόζουμε τις πινακίδες οδικής κυκλοφορίας.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

PRESS RELEASE

Gradual temperature rise is scheduled for at least in the middle of the following week.

The risk of fires remains high, so we recommend the residents and visitors of the island to be very careful.

State, regional and municipal services are all put on alert.

All residents, please follow the instructions provided by the relevant service and summarized as below:

The General Secretariat for Civil Protection recommends that citizens should be particularly cautious and:

Avoid outdoor activities that can cause a fire due to negligence, such as throwing lit cigarettes, burning dry grasses, branches or scraps, using sparking machines such as circular saws, welding devices, or outdoor grills, throwing glasses to outside – outdoor spaces etc.

Also, it is reminded that during the fire-fighting period the burning of the fields is prohibited.

The Municipality of Lefkada also draws attention to the inhabitants of the urban area. Housekeepers should be careful, not to forget cooking utensils in the fire or the electric cuurent, have a fire extinguisher at home, etc. An equal amount of attention should also be paid by the businessmen.

Also, do not park the cars at the entrance or in the narrow streets and thus exclude the immediate intervention of the Fire Brigade and the Abulance. Be comply with the instructions of the appropriate persons and apply the road signs.

In the event of a fire, citizens are kindly requested to immediately notify the Fire Service to the telephone number 199.

For more information and self-protection instructions from the dangers of forest fires, citizens can visit the Civil Protection Secretariat’s website at www.civilprotection.gr.

MUNICIPALITY OF LEFKADA