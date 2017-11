Παρέμβαση του ΠΕΑΣ Κατούνας για τις παραιτήσεις-αναλήψεις στην τοπική διοίκηση

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ

ΤΟ ΟΞΥΜΩΡΟ -ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΑ ..

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος κράτησε αρκετό καιρό τώρα στάση αναμονής και επιφύλαξης σχετικά με τις παραιτήσεις -αναλήψεις στη τοπική διοίκηση….

–Έλλειψη όμως ανακοίνωσης-ενημέρωσης … Ακολούθησε το μονοπάτι των φημών μεταξύ ιστοσελίδων, καφενείου και πεζοδρόμιου προσπαθώντας να συγκεντρώσει στοιχεία που θα φανούν χρήσιμα σε όλους μας και θα μας διδάξουν τις προϋποθέσεις του εκλέγεσθαι, σε ένα τόπο που αποτελείται από 1200 κατοίκους με μεγάλες ανάγκες διαβίωσης και επιβίωσης

΄΄ Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι παρέχεται σε κάθε Έλληνα πολίτη που έχει την ικανότητα για αυτό (άρθρο 51 § 3 του Συντάγματος) και αποτελεί κορυφαία εκδήλωση της αρχής της λαϊκής κυριαρχίας του άρθρου (1 § 2 του Συντάγματος) ΄΄

—ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟ !!!

Ο νομοθέτης σαν καλός απόγονος του Σόλωνα άφησε ανοικτή την <<ικανότητα>> να την διαχειρίζεται κάθε τοπικός κομματάρχης, υποψήφιος δήμαρχος ή ακόμη το υπέρτατο οικογενειακό κληροδοτικό δικαίωμα

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΕΙ Η ΝΑ ΜΑΣ ΔΙΔΑΞΕΙ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ .

Η ενασχόληση με τα κοινά είναι τρόπος ζωής ? Σκοτώνω την ώρα μου – Βελτιώνω την ματαιοδοξία μου –Γεμίζω τις συνταξιοδοτικές μου ώρες – Διαχειρίζομαι τα μελλοντικά μου ρουσφέτια ….

Είναι τα γρόσια ένας λόγος του εκλέγεσθαι ? 250 € Χ 12 Μ = 3000 € Χ 5 χρ = 15.000 €

Η έλλειψη οράματος, η εμπειρία , το μορφωτικό επίπεδο ΄΄ κοινωνικό ή εκπαιδευτικό ΄΄, είναι λόγοι εύκολης διαχείρισης-επιλογής και καθοδήγησης ?

Ο Δαρβίνος έσφαλε λέγοντας -Πολυάριθμα πειράματα έχουν αποτύχει να αποδείξουν μέχρι σήμερα την κληρονόμηση των επίκτητων χαρακτηριστικών. Δηλαδή το εκλέγεσθαι είναι κληρονομικό γνώρισμα ?

Οι μικροί πολιτικοί στρατοί είναι εδώ για να φυλούν πίστη στη πατρίδα και στα κόμματα ? Ως πότε η τοπική αυτοδιοίκηση θα είναι νεροκουβαλητής των κόμματων εξουσίας ?

Είναι ανίκητη η σκέψη ? —Κάνω πλάκα και φορτώνομαι ένα τόπο με δημοτικό σχολείο 150 παιδιών, με έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού, βιολογικού καθαρισμού, δημόσιων χώρων, ανύπαρκτων υποδομών

Μετρημένα στα δάκτυλα συμβούλια σε διάρκεια 3 χρόνων είναι ικανά να οργανώσουν και να φέρουν εις πέρας όλα τα προαναφερόμενα ?

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ

ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΤΟΠΟΣ ΠΑΝΤΑ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΓΕΝΙΕΣ

IMAGINE JOHN LENNON 1971

You may say that I’m a dreamer. Ίσως πεις πως είμαι ονειροπόλος

But I’m not the only one. αλλά δεν είμαι μόνο ένας.

I hope someday you’ll join us. Ελπίζω κάποια μέρα εσύ θα μας ενώσεις

And the world will live as one. και ο κόσμος θα ζει σαν ένας.