Αρχική Ειδήσεις Αθλητισμός Σε εξέλιξη βρίσκονται τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού Δήμου Λευκάδας

Σε εξέλιξη βρίσκονται τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού Δήμου Λευκάδας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

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Βρίσκονται σε εξέλιξη τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού Δήμου Λευκάδας «ΑΘΛΗΣΗ για ΟΛΟΥΣ» περιόδου 2016-2017 που υλοποιούνται και εφέτος με επιτυχία από την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση ΔΕΠΟΚΑΛ σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΑΜΕΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΕΦΗΒΟΥΣ & ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΛΕΥΚΑΔΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΦΗΒΟΥΣ

ΛΕΥΚΑΔΑ

  • ΤΕΝΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ (ΑΡΧΑΡΙOI & ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝOI)
  • ΑΘΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
  • ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (ΑΡΧΑΡΙΕΣ & ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ)
  • ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΧΟΡΟΣ & ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΙΑ ΕΦΗΒΕΣ
  • ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (ΑΡΧΑΡΙΟΙ & ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ)
  • ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ

ΚΑΡΥΑ

  • ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ & ΕΦΗΒΕΣ
  • ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΦΗΒΟΥΣ

ΝΥΔΡΙ

  • ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ,  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ & ΕΦΗΒΕΣ

ΛΥΓΙΑ & ΚΑΡΥΩΤΕΣ

  • ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΛΕΥΚΑΔΑ

  • ΑΕΡΟΜΠΙΚ, ΠΙΛΑΤΕΣ & ΜΥΪΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΠΡΩΪΝΑ & ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

    • ΤΕΝΙΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ & ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ
    • ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ & ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ

  • ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ (ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ) ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ & ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ

ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ

  • ΑΕΡΟΜΠΙΚ

ΒΛΥΧΟ

  • ΑΕΡΟΜΠΙΚ

ΛΥΓΙΑ & ΚΑΡΥΩΤΕΣ

  • ΠΙΛΑΤΕΣ

Από την ΔΕΠΟΚΑΛ

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗ