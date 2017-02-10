Σε εξέλιξη βρίσκονται τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού Δήμου Λευκάδας

Βρίσκονται σε εξέλιξη τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού Δήμου Λευκάδας «ΑΘΛΗΣΗ για ΟΛΟΥΣ» περιόδου 2016-2017 που υλοποιούνται και εφέτος με επιτυχία από την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση ΔΕΠΟΚΑΛ σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΑΜΕΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΕΦΗΒΟΥΣ & ΕΝΗΛΙΚΕΣ
ΛΕΥΚΑΔΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΦΗΒΟΥΣ
ΛΕΥΚΑΔΑ
- ΤΕΝΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ (ΑΡΧΑΡΙOI & ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝOI)
- ΑΘΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
- ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (ΑΡΧΑΡΙΕΣ & ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ)
- ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΧΟΡΟΣ & ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΙΑ ΕΦΗΒΕΣ
- ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (ΑΡΧΑΡΙΟΙ & ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ)
- ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ
ΚΑΡΥΑ
- ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ & ΕΦΗΒΕΣ
- ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΦΗΒΟΥΣ
ΝΥΔΡΙ
- ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ & ΕΦΗΒΕΣ
ΛΥΓΙΑ & ΚΑΡΥΩΤΕΣ
- ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
ΛΕΥΚΑΔΑ
- ΑΕΡΟΜΠΙΚ, ΠΙΛΑΤΕΣ & ΜΥΪΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΠΡΩΪΝΑ & ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
- ΤΕΝΙΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ & ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ
- ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ & ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ
- ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ (ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ) ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ & ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ
ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ
- ΑΕΡΟΜΠΙΚ
ΒΛΥΧΟ
- ΑΕΡΟΜΠΙΚ
ΛΥΓΙΑ & ΚΑΡΥΩΤΕΣ
- ΠΙΛΑΤΕΣ
Από την ΔΕΠΟΚΑΛ