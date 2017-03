Άλλη μια σημαντική διάκριση για το σκάφος LEONA, που αγωνίζεται με τη σημαία του Ναυτικού Ομίλου Λευκάδας, και τον κυβερνήτη του NeilMacRobert, ο οποίος κατέκτησε την πρώτη θέση στη γενική κατάταξη της περιφέρειας Ιονίου στην κατηγορία ORCiInternational. Το κύπελλο αποτελεί επιβράβευση της επίδοσης και των προσπαθειών του κυβερνήτη και του πληρώματός του στους αγώνες που διοργανώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Ιονίου κατά το έτος 2016.

Θερμά συγχαρητήρια και πολλές ευχαριστίες στους νικητές που «ταξίδεψαν» το όνομα του ΝΟΛ στη λαμπρή τελετή που διοργανώθηκε στην Αθήνα από την ΕΙΟ/ΕΑΘ.

Another great distinction for LEONA, one of the boats of the Nautical Club of Lefkas, and her captain Neil MacRobert who won first place in the final ranking for the Ionian Sea in ORCi International Category for the year 2016. The cup obtained is a reward for the total performance of the captain and his crew, in the races organized in the Ionian Sea in 2016.

Congratulations and many thanks to the winners who travelled, together with the flag of NCL, to the bright ceremony organized in Athens by the Greek Sailing Association.