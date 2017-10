Ένα διαφορετικό βιντεοκλίπ με φόντο την Λιμνοθάλασσα και τον Αμμόκαμπο

Δείτε το βιντεοκλιπ που δημιούργησαν ο Μάρκος Σφέτσας και ο Δημήτρης Σκιαδαρέσης σε συνεργασία με τη σχολή χορού Alexandra Boura School of Art στη Λευκάδα.

Η μουσική είναι ένα ποτ πουρί από κομμάτια του Amon Tobin και ένα μικρό απόσπασμα από Sepultura στην εισαγωγή.

Τους τίτλους των κομματιών μπορείτε να τους δείτε στο τέλος του βιντεοκλιπ.

Χορεύτριες: Αλεξάνδρα Μπούρα, Κυβέλη Κουβάτση, Χριστίνα Σμέρου, Αμαλία Γκίκα, Ιουλία Μεσσήνη

Φιλική συμμετοχή: Έλενα Γρυπαίου

Βιντεοσκόπηση: Δημήτρης Σκιαδαρέσης, Μάρκος Σφέτσας

Drone: Ευθύμης Φυτόπουλος

Μοντάζ: Μάρκος Σφέτσας, Δημήτρης Σκιαδαρέσης, Αλεξάνδρα Μπούρα

An amateur videoclip created in collaboration with Alexandra Boura School of Art in Lefkada.

The music track is a compilation of Amon Tobin compositions and a small part of Sepultura heard at the intro of the video.

Music track titles can be found at the end of the videoclip. Dancers: Alexandra Boura, Kyveli Kouvatsi, Elena Yfanti, Christina Smerou, Amalia Gika, Ioulia Messini

Guest appearance: Elena Grypaiou

Camera Operators: Dimitris Skiadaresis, Markos Sfetsas Drone Operator: Efthimis Fitopoulos

Video Editing: Markos Sfetsas, Dimitris Skiadaresis, Alexandra Boura