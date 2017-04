Η Βασιλική Βονιτσάνου σε ένα ακόμη εντυπωσιακό μακιγιάζ (English version)

Welcome to my first-ever English makeup video!

The makeup style is ‘cat eye with a slice of turquoise’… or perhaps was it cyan? I hope you enjoy both the tutorial and the final result! English is not my first language, so please be understanding of any grammatical mistakes or improper pronunciation!

Γεια σας αγαπημένοι μου,

στο σημερινό βίντεο έχω κάνει ένα νιούντ Cat Eye με πράσινη πινελιά. Για την ακρίβεια στην συγκεκριμένη τεχνική κάνουμε σκίαση στην εξωτερική γωνία των ματιών, δημιουργώντας ένα μυστηριώδες γατίσιο βλέμμα. Είναι ιδανικό για μικρά μάτια αλλά και για μάτια με πολύ κοντινή απόσταση.

Ελπίζω να σας αρέσει.