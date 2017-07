11η Μουσική Εβδομάδα Λευκάδας

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Βανέσσα Αθανασίου

Στα πλαίσια της 11ης Μουσικής Εβδομάδας Λευκάδας θα πραγματοποιηθoύν οι παραστάσεις της όπερας του G.C MENOTTI “To Μέντιουμ” στις 19 και 10 Ιουλίου στο Ανοιχτό Θέατρο στις 21 30.

H Μαντάμ Φλώρα, το Μέντιουμ, με τη βοήθεια της κόρης της Μόνικα και του Τόμπι, ενός μουγγού υπηρέτη, προσπαθεί να εξαπατήσει τους πελάτες της μέσα από ψεύτικες σεάνς. Κατά τη διάρκεια όμως μιας από αυτές, νιώθει η ίδια ένα χέρι να την αγγίζει. Δεν μπορεί να εξηγήσει το περιστατικό και η εξέλιξη είναι δραματική.

Σκηνοθεσία: Παναγιώτης Αδάμ

Συνοδεύει πιάνο τρίο.

11th Lefkas Music Week

Artistic director: Vanessa Athanasiou

The opera “The Medium” by G. C. Menotti will be performed on July 19th and on July 20th at 21:30 at Open air Theater

Madame Flora, with the help of her daughter Monica and Toby, a mute servant, tries to cheat her clients through faked seances. She is touched herself by a hand during one of them, an occurrence she cannot explain and which leads to a dramatic end.

Stage Director: Panagiotis Adam

Τhe orchestration in our production is for piano trio.