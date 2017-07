Συνεχίζεται η προπώληση για τη συναυλία του Wim Mertens

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

ΤΟΥ WIM MERTENS ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΩΔΕΙΟ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ

Συνεχίζεται η προπώληση εισιτηρίων για τη συναυλία του Wim Mertens στο Αρχαίο Ωδείο Νικόπολης, που θα γίνει το Σάββατο 29 Ιουλίου 2017 και ώρα 21:00.

Ο διεθνώς καταξιωμένος βέλγος πιανίστας WIM MERTENS λίγες μέρες πριν ταξιδέψει για τη χώρα μας με το 5μελές σχήμα του, για τις δύο μοναδικές εμφανίσεις του στο Αρχαίου Ωδείου Νικόπολης και στο Ηρώδειο απαντάει στις ερωτήσεις του Δημήτρη Ζώνιου του Preveza Jazz Festival.

Κύριε Μέρτενς, επιστρέφετε στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι με το έργο σας «Dust of Truths” (Σκόνη της Αλήθειας) τρία χρόνια μετά την εντυπωσιακή εμφάνιση σας στη Πρέβεζα το 2014 στο μνημείο του Αυγούστου. Ποιες οι εντυπώσεις σας από το ταξίδι αυτό και ποια η σχέση του με το έργο που θα ακούσουμε φέτος;

Η εμφάνιση μου στη Πρέβεζα στις 24 Αυγούστου του 2014 (το Αύγουστο, μήνα που όλα τα πράγματα πάνε περίφημα) ήταν η αφορμή για να αρχίσω να δουλεύω στο τρίπτυχο Cran aux Oeufs (2015-2016). Έχοντας κληθεί να παίξω το 2014 στη πόλη της νίκης, τη Νικόπολη, με ενέπνευσε να συνθέσω κάτι που σχετίζεται με:

Τις Βρυξέλες του έτους 2015 (Charaktersketch, ένα έργο στη μορφή του σκίτσου, κάτι χωρίς σαφή όρια και ασαφή προσδιορισμό): ένα σκίτσο για το χαρακτήρα των Βρυξελλών και της Ευρώπης.

Την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου το 300 π.χ. τη Βιβλιοθήκη της, τον ποιητή Καλλίμαχο και τη Βασιλική οικογένεια των Πτολεμαίων. Εξαιτίας της σόλο εμφάνισης μου στη Πρέβεζα το 2014, ήθελα αυτό το δεύτερο μέρος (What are we, locks, to do?) να είναι μόνο για πιάνο και φωνή. Όλοι οι τίτλοι προέρχονται από τον ποιητή Καλλίμαχο.

Το τρίτο μέρος (Dust of Truths) είναι γραμμένο για ορχήστρα, όπως και το πρώτο μέρος. Αναφέρεται στη Ναυμαχία του Ακτίου το 31π.χ.

Πού παραπέμπει αυτό το έργο σας; (Dust of Truths)

To Dust of Truths αναφέρεται στο μελλοντικό Αυτοκράτορα Αύγουστο που κατατρόπωσε τον Αιγυπτιακό στόλο της Κλεοπάτρας. Στο εξώφυλλο του cd υπάρχει το έμβολο (rostrum) των Ρωμαϊκών πλοίων από την ιστορική μάχη που έλαβε χώρα κοντά στη Πρέβεζα. Θα μπορούσε να πει κανείς πως ήταν περισσότερο ένας εμφύλιος πόλεμος παρά μεταξύ της Ρώμης και της Αιγύπτου.

Οι κάτοικοι της Πρέβεζας έζησαν μια μοναδική εμπειρία το καλοκαίρι του 2014 όταν εμφανιστήκατε μόνος. Φέτος με τι σχήμα θα σας δούμε;

Φέτος με το Wim Mertens Ensemble θα σας παρουσιάσουμε ολόκληρο τον δίσκο “Dust of Truths” στο πρώτο μέρος. Στο δεύτερο μέρος θα σας παρουσιάσουμε μερικά ποιο γνωστά έργα όπως “ ‘Often a Bird’, ‘Maximizing the Audience’, ‘Birds for the Mind’ και ‘Struggle for Pleasure’

Το έργο σας “Dust of Truths” είναι, είναι όπως μας είπατε, το τελευταίο του τρίπτυχου “Cran aux Oeufs” με σαφείς ιστορικές αναφορές. Τι ακριβώς, όμως είναι το “Cran aux Oeufs” ;

Θέλησα να παρουσιάσω τρία «πολεμικά» μέρη κάτω από αυτόν τον τίτλο. Το “Cran aux Oeufs” είναι μια τοποθεσία στη Γαλλία, ένας αρχαιολογικός χώρος της Ιουράσιας περιόδου (150 εκατομμύρια χρόνια πριν).

Το “Cran aux Oeufs” λειτουργεί σαν μουσικό αντίβαρο, θέλει να αλλάξει το τοπίο, είναι παλιό σαν τραγούδι και θέλει να θέσει τη μουσική στην υπηρεσία του ανθρώπου. Το “Cran aux Oeufs” είναι το εμβατήριο της φατρίας στο πνεύμα της πάλης, γιατί η δράση είναι η ζωή όλων.

Το “Cran aux Oeufs” είναι μια μουσική που αναζητά κάτι πιο αληθινό από την αλήθεια. Κατά συνέπεια η έννοια της αλήθειας πρέπει να παραμεριστεί, είναι μετά-αλήθεια.

Με το “Dust of Truths” μια άλλη ιδέα των ανθρώπων γίνεται δυνατή.

Όντας ένας πολυγραφότατος συνθέτης μπαίνουμε στον πειρασμό να σας ρωτήσουμε για τις μελλοντικές σας συνθέσεις. Δουλεύετε κάτι αυτή την εποχή και προς ποια κατεύθυνση να περιμένουμε η τέχνη σας να κατευθυνθεί;

Αυτή την εποχή συνθέτω πάνω στο θέμα της «αποστολής». Σπανίως προκαθορίζω το πώς θα ολοκληρωθεί μια σύνθεση και πάντα υπόκειται στη διαδικασία του να «αφεθώ» εκεί που αυτή με πάει.

Αυτό υπονοεί μια συμπεριφορά «παιχνιδιού» που περιέχει ρίσκο, κίνδυνο και σύμπτωση. Είναι σαν να κάνεις το σωστό χωρίς αιτία, πάντα βασιζόμενος σε ασθενείς δυνάμεις.

Σημεία προπώλησης

Πρέβεζα

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ, Ψιλικά είδη της Γεωργίας Τζάλλα στον Φόρο, τηλ. 26820 89201

Μπαρ Diem, Β. Μπάλκου & Ελ. Βενιζέλου, παραλία Πρέβεζας, τηλ. 26820 89789

«Μποτίλια στο πέλαγο» Art Cafe, Θεοφάνους 8, τηλ. 2682400432

ΟΝΕΙΡΟΠΑΓΙΔΑ, Αξεσουάρ, Εθν. Αντιστάσεως 60, κεντρική αγορά, τηλ. 2682024096

Ιωάννινα

Βιβλιοπωλείο Πρόκος, Δωδώνης 2 & Σαλαμάγκα, τηλ. 2651034100

Άρτα

Βιβλιοπωλείο «Η πολυθρόνα του Νίτσε», Φιλελλήνων 26, τηλ. 2681077631 κιν. 6946503183

Λευκάδα

Μπαρ Baccara, Γουλιέλμου Δαίρπφελδ 15, κεντρική αγορά, τηλ. 2645 023986 κιν. 693 253 9363

Εισιτήρια προπωλούνται και μέσω viva.gr.

Τιμή εισιτηρίου 15 ευρώ (προπώληση), 20 ευρώ (ταμείο),

Πληροφορίες στο 26823 60256 και στο 6937414233