Ξεκίνησε η προπώληση για τη συναυλία του Wim Mertens στο Αρχαίο Ωδείο Νικόπολης

29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

WIM MERTENS ENSEMBLE – ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ

Τέσσερις σπουδαίοι ξένοι μουσικοί εμφανίζονται φέτος το καλοκαίρι στο Ηρώδειο καλεσμένοι του Φεστιβάλ Αθηνών. Mέσα σ΄αυτούς είναι ο Wim Mertens με κουιντέτο εγχόρδων στις 30 Ιουλίου 2017.

Μια μέρα πριν, στις 29 Ιουλίου 2017, η περιοχή μας έχει την ευκαιρία να απολαύσει το ίδιο ακριβώς πρόγραμμα στο δικό μας «Ηρώδειο», το πρόσφατα ανακαινισμένο υποβλητικό Αρχαίο Ωδείο της Νικόπολης.

O σπουδαίος Βέλγος συνθέτης WΙΜ MΕRΤΕΝS επιστρέφει με 5μελές Εnsemble στην Πρέβεζα για μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσει κανείς!

Με πάνω από 65 δίσκους στο ενεργητικό του και φανατικό κοινό σε όλο τον κόσμο και στη χώρα μας, ο Μέρτενς αγαπήθηκε για τον μινιμαλισμό της μουσικής του και τις ποικίλες επιρροές του από κλασική, ποπ, τζαζ και άμπιεντ μουσική.

Στο πρώτο μέρος της δίωρης συναυλίας θα παρουσιάσει την τελευταία του σύνθεση “Dust of Truths”, μια ωδή αφιερωμένη στην αρχαία Νικόπολη. Ο Μέρτενς εμπνεύστηκε το εν λόγω έργο από την Ελλάδα και τη μοναδική εμπειρία που βίωσε όταν έπαιξε σόλο πριν από τρία χρόνια στο Μνημείο του Οκταβιανού Αύγουστου στη Νικόπολη. Στο δεύτερο μέρος, το κοινό θα απολαύσει μία επιλογή από τα πιο γνωστά έργα του συνθέτη, τα οποία ξεχώρισαν και αγαπήθηκαν ιδιαίτερα: “Earmarked”, “Often a bird”, “Struggle for pleasure”, “Maximizing the Audience”, “The belly of an architect”, “No testament”, “Close Cover” και πολλά άλλα.

Η εκδήλωση στην Πρέβεζα διοργανώνεται από τη μη κερδοσκοπική εταιρεία «Preveza Jazz Festival» και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας και του Δήμου Πρέβεζας.

Μια μεγάλη στιγμή για την Πρέβεζα.

WIM MERTENS ENSEMBLE

29 Ιουλίου 2017 – Αρχαίο Ωδείο Νικόπολης – Έναρξη 9.00μμ

Mέγας Χορηγός ΕUROBANK

Xορηγός αερομεταφορών AEGEAN

Σημεία προπώλησης

Πρέβεζα

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ, Ψιλικά είδη της Γεωργίας Τζάλλα στον Φόρο, τηλ. 26820 89201

Μπαρ Diem, Β. Μπάλκου & Ελ. Βενιζέλου, παραλία Πρέβεζας, τηλ. 26820 89789

«Μποτίλια στο πέλαγο» Art Cafe, Θεοφάνους 8, τηλ. 2682400432

ΟΝΕΙΡΟΠΑΓΙΔΑ, Αξεσουάρ, Εθν. Αντιστάσεως 60, κεντρική αγορά, τηλ. 2682024096

Ιωάννινα

Βιβλιοπωλείο Πρόκος, Δωδώνης 2 & Σαλαμάγκα, τηλ. 2651034100

Άρτα

Βιβλιοπωλείο «Η πολυθρόνα του Νίτσε», Φιλελλήνων 26, τηλ. 2681077631 κιν. 6946503183

Λευκάδα

Μπαρ Baccara, Γουλιέλμου Δαίρπφελδ 15, κεντρική αγορά, τηλ. 2645 023986 κιν. 693 253 9363

Εισιτήρια προπωλούνται και μέσω viva.gr.

Τιμή εισιτηρίου 15 ευρώ (προπώληση), 20 ευρώ (ταμείο),

Πληροφορίες στο 2682 3 60256 /2682 0 23878 και στο 6937414233

Προμηθευτείτε έγκαιρα τα εισιτήρια σας λόγω περιορισμένης χωρητικότητας του Αρχαίου Ωδείου Νικόπολης. Για τους κατόχους εισιτηρίων θα υπάρξει δωρεάν μετακίνηση με λεωφορείο του ΚΤΕΛ από την πλατεία Ανδρούτσου (ώρα αναχώρησης 20:15).