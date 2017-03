Εγκαίνια Έκθεσης & Βράβευση Μαθητών 9ου Μαθητικού Διαγωνισμού Φωτογραφίας

Δελτίο Τύπου του 1ου Λυκείου Λευκάδας.

Εγκαίνια Έκθεσης και Βράβευση Μαθητών του 9ου Μαθητικού Διαγωνισμού Φωτογραφίας Δήμου Λευκάδας

Πραγματοποιήθηκαν τα Εγκαίνια και η βράβευση των μαθητών στην αίθουσα Τέχνης Θ. Στάμος.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Προϊστάμενος της Δ/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας, ο κ. Γκαμπρέλας Μιλτιάδης, η κ. Μανέντη Μαρία (Σχολικός σύμβουλος), η κ. Θειακού Όλγα (Υπεύθυνη Τμήματος Φυσικής Αγωγής), ο Διευθυντής του σχολείου, καθηγητές και πλήθος μαθητών.

Επίσης στην εκδήλωση παρευρέθηκαν μέλη της Φωτογραφικής ομάδας ΦΩΤΟ. Κύτταρο.

Αξίζει, να σημειωθεί, ότι φέτος οι μαθητές μας εκφράστηκαν, με πολύ όμορφες και πρωτότυπες ιδέες, αποδεικνύοντας, για άλλη μια φορά, πόσο δημιουργικοί μπορούν να γίνουν.

Τα εγκαίνια πλαισίωσε μουσικά, η Ελεάννα Στράτου με το βιολί της, μαθήτρια του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας, δίνοντας έτσι μια πολύ όμορφη νότα στην όλη εκδήλωση.

Οι μαθητές που βραβεύτηκαν είναι:

1o βραβείο: Κοσπεντάρη Ευφροσύνη, Μουσικό Λύκειο Λευκάδας, Τάξη Γ’

«Η συντροφιά του χθες και η μοναξιά του σήμερα»

2ο βραβείο: Χατζιάι Γκρασιέλα, 1ο Λύκειο Λευκάδας, Τάξη Γ΄

3ο βραβείο: Λάμπρη Δήμητρα, 1ο Λύκειο Λευκάδας, Τάξη Α΄

Ειδική Διάκριση: Κοσπεντάρη Ευφροσύνη, Μουσικό Λύκειο Λευκάδας, Τάξη Γ’

«Συνολικά, το έργο της παρουσιάζει τεχνική αρτιότητα και αποπνέει πλούσια συναισθήματα…»

«Τι να γίνεται άραγε εκεί έξω; Τι να κρύβει ο κόσμος; Τι θα συναντήσω περνώντας τα σύνορα της γης; Τι υπάρχει στο σύμπαν; Θα είμαι ασφαλής ή μάλλον … είμαι ασφαλής εδώ; Στο δικό μου “σύμπαν”; Στο σπίτι μου;”»

Α Έπαινος: Αποστόλου Σταύρος, 1ο Λύκειο Λευκάδας, Τάξη Α΄

«Το σπίτι των μελισσών»

Β Έπαινος: Σειτάι Άλεξ, 1ο Λύκειο Λευκάδας, Τάξη Α΄

«Το ομορφότερο»

Γ Έπαινος: Μαντζάνα Αντωνία, 1ο Λύκειο Λευκάδας, Τάξη Α΄

«Η αγαπημένη μυρωδιά στο δικό μου σπίτι»

Συμμετοχές μαθητών

1 Αποστόλου Σταύρος,1ο Λύκειο Λευκάδας, Τάξη Α’

2 Βανδώρου Στέλλα,1ο Γυμνάσιο Λευκάδας, Τάξη Α’

3 Βλάχος Αλέξανδρος,Μουσικό Λύκειο Λευκάδας, Τάξη B’

4 Γουρζή Θεοδώρα,1ο Λύκειο Λευκαδας, Τάξη Α’

5 Καλογέρη Μαρία,1ο Λύκειο Λευκαδας, Τάξη Α’

6 Καράμπαλη Νίκη,1ο Λύκειο Λευκαδας, Τάξη Α’

7 Κάτσενου Αναστασία,1ο Λύκειο Λευκαδας, Τάξη Α’

8 Κόγκας Δημήτριος,1ο Λύκειο Λευκαδας, Τάξη Α’

9 Κοκόλη Μαίρη,1ο Λύκειο Λευκαδας, Τάξη Α’

10 Κοσπεντάρη Ευφροσύνη, Μουσικό Λύκειο Λευκάδας, Τάξη Γ’

11 Κουνιάκη Μαρία,1ο Λύκειο Λευκαδας, Τάξη Α’

12 Κουρέτση Ευδοξία, 1ο Λύκειο Λευκαδας, Τάξη Α’

13 Λάζαρη Εύα, 1ο Λύκειο Λευκαδας, Τάξη Α’

14 Λάζαρης Σπύρος, 1ο Λύκειο Λευκαδας, Τάξη Α’

15 Λάμπρη Δήμητρα, 1ο Λύκειο Λευκαδας, Τάξη Α’

16 Λεονταρίτση-Γαβριέλλα,Μουσικό Γυμνάσιο Λευκάδας, Τάξη Β’

17 Λιτσάι Φερνάντο, 1ο Λύκειο Λευκαδας, Τάξη Α’

18 Λογοθέτη Αικατερίνη, 1ο Λύκειο Λευκαδας, Τάξη Α’

19 Μαντζάνα Αντωνία,1ο Λύκειο Λευκαδας, Τάξη Α’

20 Μπάλι Χριστίνα,1ο Λύκειο Λευκαδας, Τάξη Β’

21 Μελά-Στάρρα Χρυσοβαλάντω, 1ο Λύκειο Λευκαδας, Τάξη Α’

22 Σειτάι Άλεξ,1ο Λύκειο Λευκαδας, Τάξη Α’

23 Σέρβος Σοφρώνιος, 1ο Λύκειο Λευκαδας, Τάξη Α’

24 Σίμος Αδελφόπουλος Νέστωρ,1ο Λύκειο Λευκαδας, Τάξη Α’

25 Σολδάτος Ευάγγελος, 1ο Λύκειο Λευκαδας, Τάξη Α’

26 Σουλιώτη Κωνσταντίνα,1ο Λύκειο Λευκαδας, Τάξη Α’

27 Στράτου-Ελεάννα, Μουσικό Λύκειο Λευκάδας, Τάξη Α’

28 Τσαουσάι Έρβις,1ο Λύκειο Λευκαδας, Τάξη Α’

29 Χατζιάι Γκρασιέλα, 1ο Λύκειο Λευκάδας, Τάξη Γ΄

Κριτική Επιτροπή

1. Γλένης Κώστας, ζωγράφος

2. Κακαβούλη Καίτη, ερασιτέχνης φωτογράφος, μέλος του ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ

3. Κρητικός Μιχάλης, Φωτογράφος. EIKONA

4. Μαυροκέφαλος Αποστόλης, Φωτογράφος

5. Σοφιανός Κώστας, Πρόεδρος της φωτογραφικής ομάδας ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ

Θερμές ευχαριστίες στους παρακάτω:

· Στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας, για την φιλοξενία της έκθεσης του 9ου Μαθητικού Διαγωνισμού Φωτογραφίας στην αίθουσα Τέχνης Θ. Στάμος.

· To elab Τσακάλης Βασίλειος, για την προσφορά φωτογραφικής μηχανής

· Το PC TECH (Μπουκουβάλας Χρήστος), για την προσφορά φωτογραφικού εκτυπωτή

· Εκδόσεις Fagotto για την προσφορά 4 φωτογραφικών βιβλίων του Fritz Berger

· ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ για την προσφορά φωτογραφικού βιβλίου “Σκέψεις για τη φωτογραφία”, του Πλάτωνα Ριβέλλη

· Το Χάρτινο – Θ. Κρητικός, για την δημιουργία της αφίσας και των εντύπων

· Στην Κριτική Επιτροπή

· Σε όλους όσους προβάλλουν και στηρίζουν αυτή την πολύ όμορφη εκδήλωση.

Όλες οι συμμετοχές θα αναρτηθούν στο site (postcardsfromhome.net) και στο fbgroup της διεθνούς καλλιτεχνικής κοινότητας Postcardsfromhome.

Η έκθεση θα διαρκέσει έως την Τρίτη 4 Απριλίου 2017, στην Αίθουσα Τέχνης Θ. Στάμος.

Ώρες λειτουργίας

Kαθημερινές & Σάββατο

Πρωινές ώρες:10:30-13:30

Απογευματινές ώρες:19:00-21:00

Για περισσότερο υλικό : http://1olyklef.blogspot.gr/

Σκέψεις μαθητών για την έννοια σπίτι

Σπίτι δεν είναι ο χώρος που τρώμε και κοιμόμαστε, αλλά το μέρος, τα πράγματα ή οι άνθρωποι που μας κάνουν να αισθανόμαστε άνετα, να αγαπάμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας και να προχωράμε μπροστά χαρούμενοι, παρά τις δυσκολίες της ζωής!

Ο άνθρωπος θεωρεί σπίτι του, το μέρος που γαληνεύει η ψυχή του.

Σπίτι για μένα είναι το μέρος που ανυπομονείς, να γυρίσεις, ύστερα από μια κουραστική ημέρα, γιατί εκεί νιώθεις ηρεμία και ελευθερία.

Σαλόνι: Χώρος απόλαυσης και ξεκούρασης

Κουζίνα, ίσως από τα πιο αγαπημένα μέρη μέσα στο σπίτι. Το φαγητό φέρνει κοντά τους ανθρώπους. Στιγμές που τις μοιράζεσαι με τους δικούς σου ανθρώπους.

Εκτός από τις κρύες μέρες του χειμώνα, το τζάκι μας παρέχει συντροφιά, συναισθηματική ζεστασιά και δημιουργεί όμορφες αναμνήσεις με την οικογένεια μας.

«Και ναι… η ώρα εκείνη που ο ήλιος δύει σαν έναν χτύπο της καρδιάς εκείνη η ώρα είναι που όλα γύρω μου αλλάζουν, αποκτούν άλλη σημασία. Γαληνεύει η ψυχή μου, οι σκέψεις μου γίνονται ένα με τα χρώματα του ουρανού. Εκεί εγώ αισθάνομαι οικεία».

” Κάθε ζεστό σπίτι, έχει τις πόρτες του ανοικτές”

Είμαστε όλοι εδώ… Σπίτι για μένα είναι … ο αδελφός μου

Το σπίτι μου η Λευκάδα

Your eyes are my Home First Home

«Η γνώση είναι η στέγη που πάντα θα αναζητεί το μυαλό».

Η μουσική με το δικό της τρόπο, μας κάνει να αισθανόμαστε λες και είμαστε στο σπίτι μας. Δίνοντας μας το δικαίωμα, να εκφραζόμαστε ελεύθερα και να παρουσιάζουμε τις απόψεις μας, είτε αρέσουν, είτε όχι στους άλλους.

Το σπίτι δεν είναι μέρος. ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ!