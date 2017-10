O Πολιτιστικός Λευκάδας τίμησε τους Λευκαδίτες ANZACs στην μακρινή Αυστραλία

Παρόντες και μέλη των οικογενειών των βετεράνων Ζαμπέλη, Ντέλλα, Πολίτη και αδελφών Σουμίλα.

«Είναι μεγάλη η τιμή για την οικογένειά μας, 76 χρόνια μετά, ο Σύλλογός σας να τιμά την μνήμη του θείου μας Δημήτρη Ζαμπέλη, που σκοτώθηκε εν ώρα καθήκοντος σε στρατόπεδο στις Μουρνιές της Κρήτης τον Μάη του 1941» είπε, μεταξύ άλλων, η κ. Marrilynne Hayes, εκπροσωπώντας τη μεγάλη οικογένεια Ζαμπέλη.

Στην ιστορική εκδήλωση μνήμης που οργάνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του πολιτιστικού Συλλόγου Λευκάδας την περασμένη Κυριακή στο Moonlight Receptions, παραβρέθηκαν 35 άτομα της οικογένειας Ζαμπέλη. Συγκεκριμένα, ο γιος του Πίτερ, τα παιδιά, τα εγγόνια, τα δισέγγονα, τα τρισέγγονα και ξαδέλφια τους -6 γενιές, που μαζί με τους συγγενείς των άλλων βετεράνων, Βασίλη Ντέλλα, Σπύρου Πολίτη και των αδελφών Γεράσιμου, Παύλου και Πήτερ Σουμίλα, εκλεκτών καλεσμένων, υποστηρικτών και μελών και φίλων του Συλλόγου, γίναμε μάρτυρες μιας άρτια οργανωμένης παροικιακής εκδήλωσης.

Στην ομιλία του, ο κ. Χρήστος Μελάς αναφέρθηκε περιληπτικά στο ιστορικό των δυο Παγκοσμίων Πολέμων, με ιδιαίτερη αναφορά στο πρωινό της 24ης Μαΐου 1941, όταν η σφαίρα του εχθρού χτύπησε θανάσιμα τον 28χρονο στρατιώτη.

Στον χαιρετισμό της, η ομοσπονδιακή, Λευκαδίτισσα, βουλευτής κ. Μαρία Βαμβακινού, εξέφρασε την υπερηφάνειά της που ο Σύλλογος τιμά τους ANZACs οι οποίοι κατάγονται ή έλκουν την καταγωγή τους από τη Λευκάδα και διάβασε μήνυμα του αρχηγού της ομοσπονδιακής αντιπολίτευσης, κ. Bill Shorten.

«Today you honor the sacrifice of James, others of Lefkadian descent and all those of Greek heritage who fought for Australia, who had made lives in Australia along with their families and who had contributed in immeasurable ways to making Australia the great nation it is today». Στο ίδιο μήνυμα, καταλήγοντας ο κ. Shorten, εξήρε την προσφορά των ελληνικής καταγωγής Αυστραλών στην πρόοδο και ανάπτυξη του πολιτισμικού μωσαϊκού που κάνουν την χώρα άξια θαυμασμού από τον υπόλοιπο κόσμο.

Τον πρωθυπουργό της Βικτώριας και τον υπουργό Υποθέσεων Βετεράνων, εκπροσώπησε ο πολιτειακός βουλευτής κ. Νίκος Στάικος, ενώ τον αρχηγό της πολιτειακής αντιπολίτευσης ο, επίσης Λευκαδίτης, βουλευτής κ. Ανδρέας Κάτος.

Σημαντική ήταν και η ομιλία του ιστορικού, κ. Jim Claven, που επισκέφθηκε πρόσφατα την Κρήτη και τη Λευκάδα και μελέτησε το χώρο που σκοτώθηκε ο Ζαμπέλης καθώς και του βετεράνου του πολέμου στο Βιετνάμ κ. Στιβ Κυρίτση.

Σύμφωνα με την παρουσιάστρια του προγράμματος και υπεύθυνη της έρευνας, κ. Κλαίρη Γαζή, και οι δυο βοήθησαν τα μέγιστα στη συγκέντρωση των ονομάτων των Λευκαδιτών ANZACs. Μιλάμε για τον Χάρη Πολίτη που έλαβε μέρος στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και 43 αμούστακων παληκαριών που συμμετείχαν στις αυστραλιανές ένοπλες δυνάμεις τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Εντυπωσιακή ήταν η έναρξη του προγράμματος, με την ομάδα των τυμπανιστών του Oakleigh Grammar, την απαγγελία του Όρκου από τον Παναγιώτη Κατσαΐτη, καθώς και η λήξη με την παρουσίαση παραδοσιακών χορών από την Ακαδημία Χορού «Πήγασος».

Συγκινημένη, η πρόεδρος, κ. Όλγα Βλάχου, ευχαρίστησε τους καλεσμένους για την παρουσία τους, τους υποστηρικτές για τις γενναιόδωρες προσφορές τους, τις κυρίες για τα ωραιότατα γλυκά, τα μέλη για την αθρόα συμμετοχή και, φυσικά, τους πολύτιμους συνεργάτες της, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και όλους όσοι βοήθησαν με οποιονδήποτε τρόπο στην ετοιμασία και εξυπηρέτηση των 300 και πλέον καλεσμένων.

Στο τέλος, προσφέρθηκε συμβολικό δώρο στην παρουσιάστρια για την πολύμηνη έρευνα και συμβολή στην προετοιμασία και επιτυχία της εκδήλωσης.

Εμείς συγχαίρουμε το Διοικητικό Συμβούλιο για την πρωτοβουλία της οργάνωσης μια τέτοιας γιορτής και ευχόμαστε ο Πολιτιστικός Όμιλος Λευκάδας να συνεχίζει να μας εκπλήσσει ευχάριστα.

Πηγή