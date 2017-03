Η πιο γαλάζια παραλία όλου του κόσμου βρίσκεται στη Λευκάδα

Μπορεί η πασίγνωστη ταινία «The big blue» να είναι γυρισμένη στο Αιγαίο, όμως στην αληθινή ζωή το απόλυτο μπλε είναι στο Ιόνιο και συγκεκριμένα στη Λευκάδα. Μια ακόμα πρωτιά για το νησί στο άρθρο της Melissa Locker στην ταξιδιωτική σελίδα Travel + Leisure με τον τίτλο «13 places to see the bluest water in the world».

Στην πρώτη θέση φιγουράρει η αγαπημένη παραλία των Εγκρεμνών στη Λευκάδα. Η συντάκτρια παραδέχεται ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεις στo νησί σημείο που η θεά στο Ιόνιο να μην είναι εκπληκτική, ωστόσο αφού έπρεπε να επιλέξει, προτείνει τους Εγκρεμνούς, τονίζοντας την απόλυτα ταιριαστή αντίθεση της λευκής άμμου με τα τιρκουάζ νερά.

Να τονίσουμε ότι οι εξωτικές Μαλδίβες βρίσκονται μόλις στην 11η θέση!

ΟΙ 13 «μπλε» τοποθεσίες που προτείνονται είναι:

Egremnoi, Greece

Crater Lake, Oregon

Con Son, Vietnam

Devil’s Bay, Virgin Gorda, British Virgin Islands

Plitvice Lakes National Park, Croatia

Ambergris Caye, Belize

Five-Flower Lake, Jiuzhaigou National Park, China

Havelock Island, India

Islas de Rosario, Colombia

Peyto Lake, Alberta, Canada

The Maldives

Palawan, The Philippines

To Sua Ocean Trench, Samoa

Να σημειώσουμε ωστόσο ότι δυστυχώς η παραλία των Εγκρεμνών παραμένει προς το παρόν κλειστή μετά το σεισμό του 2015 για την ασφάλεια των επισκεπτών. Ευελπιστούμε όμως ότι το ερχόμενο καλοκαίρι θα είναι και πάλι στη διάθεση μας.

Πηγή: http://golefkas.gr