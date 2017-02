TRADEENS: Δείτε την νέα εικονική επιχείρηση του Γυμνασίου & Λ.Τ. Καρυάς

TRADEENS

ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΛΥΚΕΙΑΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.

Απόστολος (Λάκης) Σάντας.

Η TRADEENS, η νέα εικονική μαθητική επιχείρηση του Γυμνασίου & Λυκειακών Τάξεων Καρυάς Λευκάδας στην Εμπορική Μαθητική Έκθεση 2017 της Θεσσαλονίκης (Mediterranean Cosmos).

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού Επιχειρηματικής Καινοτομίας του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων η μαθητική εικονική επιχείρηση του Γυμνασίου & Λυκειακών Τάξεων Καρυάς ταξίδεψε για δεύτερη συνεχή χρονιά στην Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου προκειμένου να παρουσιάσει τα προϊόντα της νέας μαθητικής εταιρίας. Μετά την Cheapkoita, αντικείμενο της οποίας ήταν η Επανάχρηση ειδών ένδυσης και υπόδησης, η Tradeens ασχολείται με την παραγωγή και την προώθηση των Τοπικών Προϊόντων.

Η επιχείρηση Tradeens ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2016 από τους μαθητές της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου Καρυάς Λευκάδας, στο πλαίσιο του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, λαμβάνοντας μέρος στο πρόγραμμα «Εικονική Επιχείρηση του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece».

Η Tradeens ασχολείται με την παραγωγή και την προώθηση των τοπικών προϊόντων της ορεινής και της ευρύτερης περιοχής της Λευκάδας. Τα προϊόντα μας, με σύνθημα Traditional but New είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε μέσω της συσκευασίας τους να προσελκύουν κυρίως το εφηβικό κοινό προσφέροντας τους, υγιεινή διατροφή. Θέλοντας να διατηρηθεί η παράδοση του τόπου μας, δημιουργήσαμε επίσης και ένα νέο προϊόν, το TRADy, το οποίο είναι μία κούκλα-γούρι, Buy Trady and Get Lucky με λεπτομέρειες που παραπέμπουν στον καρσάνικο τρόπο κεντήματος που είναι μοναδικός στην Ελλάδα και ίσως στην Ευρώπη.

Η Tradeens παρουσίασε τα προϊόντα της με μεγάλη επιτυχία στην έκθεση της Εικονικής Επιχείρησης του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων που έλαβε χώρα στην Θεσσαλονίκη στις 17 Φεβρουαρίου 2017. Κατά τη διάρκειά της, το περίπτερο μας σημείωσε μεγάλη επισκεψιμότητα, με τους επισκέπτες να δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα προϊόντα της περιοχής μας, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το γούρι της εταιρίας, TRADy.

Θετικά σχόλια ειπώθηκαν για την οργάνωση της ομάδας και την αισθητική του περιπτέρου της Tradeens, με το νούμερο 17, που βρισκόταν ανάμεσα σε δύο ιδιωτικά σχολεία, σε σύνολο 30 άλλων μαθητικών περιπτέρων.

Η ομάδα κέρδισε μία σημαντική εμπειρία και γνώσεις γύρω από την επιχειρηματικότητα. Η διαδικασία του προγράμματος βοήθησε επίσης στην καλλιέργεια νέων ιδεών και στόχων για παρόμοιες δράσεις στο μέλλον.

Τα προϊόντα μας θα τα βρείτε στην διεύθυνση, http://tradeens.blogspot.gr

ΕΔΡΑ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.

Συμμετέχοντες μαθητές-Γ Τάξη Γυμνασίου Καρυάς Λευκάδας.

Διευθύνων Σύμβουλος: Γιώργος Βλάχος

Διευθύντρια Οικονομικών: Φωτεινή Βλάχου Κουκουλιώτη

Διευθύντρια Μάρκετινγκ: Ακριβή Μικρώνη

Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού: Παναγιώτης Κατωπόδης

Διευθυντής Παραγωγής: Θανάσης Μπεϊνάς

Διευθυντές Πωλήσεων: Ζώης Λάζαρης & Πετρίνα-Μαρία Λάζαρη

Τμήμα Παραγωγής: Γιώργος Λούλης & Δημήτρης Στραγαλινός.

Τμήμα Διοίκησης: Θεοδούλη Σάντα.

Τμήμα Μάρκετινγκ: Ακριβή Ζακυνθινού.

και

IT Manager : Γιάννης Ζαμπέλης.

Συμμετέχοντες καθηγητές

Συντονίστρια Καθηγήτρια: Δέσποινα Καβαλλάρη-Οικονομολόγος.

Συνεργαζόμενοι Καθηγητές: Αναστασία Δουζενάκη-Καλλιτεχνικών.

Βασιλική Φίλιππα-Αγγλικής Φιλολογίας.