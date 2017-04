Η Βασιλική Βονιτσάνου μεταμορφώνεται σε Ελληνίδα Θεά της Νύχτας

Γεια σας αγαπημένοι μου,

αυτό είναι το βίντεο της πρώτης δοκιμασίας του Top 20 #GREEKFACEAWARDS που για πρώτη φορά συμμετέχει και η Ελλάδα. Το θέμα που μας δόθηκε (GREEK GODDESS OF THE NIGHT, NYX)

Θέλω την θετική σας ενέργεια, like και εγγραφή!

follow me:

FACEBOOK.COM/VASILIKIVON

INSTAGRAM.COM/VASILIΚΙVON

SNAPCHAT.COM/VASILIKIVON

PINTEREST.COM/VASILIKIVON

TWITTER.COM/VASILIKIVON

Makeup Used *ALL PRODUCTS (NYX COSMETICS)*:

Palettes

ULTIMATE: 04 BRIGHTS

PERFECT FILTER: 05 MARINE LAYER 01 GOLDEN HOUR

STROBE OF GENIUS 01

COLOR CORRECTING CONCEALER 04

HIGHLIGHT AND CONTOUR PRO PALETTE

PORE FILLER 01

HD STUDIO FOUNDATION CALIFORNIA TAN

STAY MATTE BUT NOT FLAT 1.7 NUDE BEIGE

ILLUMINATING POWDER: 01 TWILIGHT TINT 02 LAVENDER STEEL

HD STUDIO PHOTOGENIC CW10

GOTCHA COVERED 01 IVORY

WONDER STICK

EYE SHADOW BASE 03 SKIN TONE

PIGMENTS: 05 EGOTASTIC 15 MAGNETIC 01 NIGHTINGALE

WICKED LIPPIE: 01 BETRAYAL 05 SINFUL 12 ENVY

JUMBO EYE PENCIL: 604 MILK 601 BLACK BEAN

EYELINER: EPIC BLACK MATTE LIQUID LINER

EYEBROW GEL 05 BLACK

FALSE LASHES 17 AMPLIFIED

#GREEKFACEAWARDS sponsors: NYX COSMETICS, REDKEN, BEAUTY DIARIES, LADYLIKE, MIGATO, CLARISONIC

Intro Music:

The Poisoned Princess by Media Right Productions\https://www.youtube.com/watch?v=JiYEd…

Background Music:

The Passion Hifi – Mo Blues

SoundCloud: https://soundcloud.com/thepassionhifi

Facebook: https://www.facebook.com/thepassionhifi/

Twitter: https://twitter.com/Passion_HiFi

Download: https://soundcloud.com/freehiphopbeat…