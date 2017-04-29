Η Βασιλική Βονιτσάνου μεταμορφώνεται σε Ελληνίδα Θεά της Νύχτας

Γεια σας αγαπημένοι μου,
αυτό είναι το βίντεο της πρώτης δοκιμασίας του Top 20 #GREEKFACEAWARDS που για πρώτη φορά συμμετέχει και η Ελλάδα. Το θέμα που μας δόθηκε (GREEK GODDESS OF THE NIGHT, NYX)
Θέλω την θετική σας ενέργεια, like και εγγραφή!
follow me:
FACEBOOK.COM/VASILIKIVON
INSTAGRAM.COM/VASILIΚΙVON
SNAPCHAT.COM/VASILIKIVON
PINTEREST.COM/VASILIKIVON
TWITTER.COM/VASILIKIVON
Makeup Used *ALL PRODUCTS (NYX COSMETICS)*:
Palettes
ULTIMATE: 04 BRIGHTS
PERFECT FILTER: 05 MARINE LAYER 01 GOLDEN HOUR
STROBE OF GENIUS 01
COLOR CORRECTING CONCEALER 04
HIGHLIGHT AND CONTOUR PRO PALETTE
PORE FILLER 01
HD STUDIO FOUNDATION CALIFORNIA TAN
STAY MATTE BUT NOT FLAT 1.7 NUDE BEIGE
ILLUMINATING POWDER: 01 TWILIGHT TINT 02 LAVENDER STEEL
HD STUDIO PHOTOGENIC CW10
GOTCHA COVERED 01 IVORY
WONDER STICK
EYE SHADOW BASE 03 SKIN TONE
PIGMENTS: 05 EGOTASTIC 15 MAGNETIC 01 NIGHTINGALE
WICKED LIPPIE: 01 BETRAYAL 05 SINFUL 12 ENVY
JUMBO EYE PENCIL: 604 MILK 601 BLACK BEAN
EYELINER: EPIC BLACK MATTE LIQUID LINER
EYEBROW GEL 05 BLACK
FALSE LASHES 17 AMPLIFIED
#GREEKFACEAWARDS sponsors: NYX COSMETICS, REDKEN, BEAUTY DIARIES, LADYLIKE, MIGATO, CLARISONIC
Intro Music:
The Poisoned Princess by Media Right Productions\https://www.youtube.com/watch?v=JiYEd…
Background Music:
The Passion Hifi – Mo Blues
SoundCloud: https://soundcloud.com/thepassionhifi
Facebook: https://www.facebook.com/thepassionhifi/
Twitter: https://twitter.com/Passion_HiFi
Download: https://soundcloud.com/freehiphopbeat…