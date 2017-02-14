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Ευχαριστήριο του Συλλόγου Γονέων του 1ου Δημοτικού Σχολείου για το αποκριάτικο party

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σύλλογος γονέων & κηδεμόνων

1ου Δημ. Σχ. Λευκάδας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο  11/ 2/ 2017 με μεγάλη επιτυχία το αποκριάτικο party του 1ου Δημοτικού σχολείου Λευκάδας. Ο Σύλλογος Γονέων & κηδεμόνων ευχαριστεί θερμά τους επαγγελματίες της Λευκάδας που πάντα  μας στηρίζουν στις εκδηλώσεις μας, καθώς επίσης τους γονείς και τα παιδιά του σχολείου που βοηθούν, συμμετέχουν και στηρίζουν τις προσπάθειές μας.

Ευχαριστούμε για τις προσφορές τους:

ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΗ ΓΗ – ΡΟΜΠΟΤΗΣ Δ.

CLEAN MART – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΠΙΤΙΟΥ

ΤASTE  & COFFEE

ΜΙΚΥ – ΠΑΙΔΙΚΑ

ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ – ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ- ΦΩΤΟ ΕΙΚΟΝΑ

KAΒΑ ΚΑΒΒΑΔΑΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ – ΥΑΛΙΚΑ

TEXNIKO SUPER MARKET PROFI – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΕΙΔΗ ΣΠΙΤΙΟΥ

ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ –  ΜΠΕΝΙΣΗΣ-ΣΥΚΙΩΤΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ MELEKOS

ROMEO and JULIET – ΠΑΙΔΙΚΑ ΡΟΥΧΑ

BUTTERFLY ΠΑΙΔΙΚΑ

VENEZIA – ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΡΟΥΧΑ

BAZΑAR – ΕΙΔΗ ΣΠΙΤΙΟΥ

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ TULIP

N EYES – ΟΠΤΙΚΑ

ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΟΠΤΙΚΑ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΟΠΤΙΚΑ

ΚΟΛΥΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΔΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΜΠΟΥΡΣΙΝΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΠΑΡΟΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

BERYKIOY- GEITONA ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΚΡΑΣΙΑ

ΑΓΝΗ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ

ΒΛΑΧΟΣ

ΔΡΑΚΑΤΟΣ

ELEGANCE

ΜΙΚΡΟ ( ΜΙΚΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ)

I LOVE HANDMADE

LA FINEZZA

ΒΕΡΓΙΝΗΣ- JUMBO

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΒΛΑΧΟΣ

KΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ

LEFKAS DIVING CENTER

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΙΤΑΣ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ( ΚΟΛΥΒΑ)

ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

MEGA GYROS

FIT FOR FUN

ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ

FESTINO

ΚΙΒΩΤΟΣ

ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΔΑΓΛΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΜΙΓΚΟΣ

ΣΙΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ

D COLLECTION ΡΟΥΧΑ

ΑΙΣΘΗΣΗ

ΜΑΡΤΙΝΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΟΝΤΟΣ

ΗONDOS CENTER

COPINA COPINE – ΠΑΙΔΙΚΑ

ΜΠΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ – ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ

ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

ΧΑΡΤΙΝΟ – ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ

ΤΣΙΡΙΜΠΑΣΗΣ-ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ

HAIR STUDIO ( ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ)

ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑ

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ( COPY HOUSE)

MYPERFUMES ΑΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟ

DOLCE CAFÉ

CAFÉ MERCADO

ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΛΗΡΟΥ

ΟΠΤΙΚΑ MATI MATI

STYLE & BEAUTY

TABEΡΝΑ ΜΑΖΙ ΤΑ ΦΑΓΑΜΕ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ

HAPPY FEET

ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

ΟΣΤΡΙΑ

FAGOTTO BOOKS

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ  IL SAPORE

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΓΑΖΗΣ

ΣΑΣ  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

ΤΟ Δ.Σ.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗ