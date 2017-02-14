Ευχαριστήριο του Συλλόγου Γονέων του 1ου Δημοτικού Σχολείου για το αποκριάτικο party

Σύλλογος γονέων & κηδεμόνων
1ου Δημ. Σχ. Λευκάδας
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 11/ 2/ 2017 με μεγάλη επιτυχία το αποκριάτικο party του 1ου Δημοτικού σχολείου Λευκάδας. Ο Σύλλογος Γονέων & κηδεμόνων ευχαριστεί θερμά τους επαγγελματίες της Λευκάδας που πάντα μας στηρίζουν στις εκδηλώσεις μας, καθώς επίσης τους γονείς και τα παιδιά του σχολείου που βοηθούν, συμμετέχουν και στηρίζουν τις προσπάθειές μας.
Ευχαριστούμε για τις προσφορές τους:
ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΗ ΓΗ – ΡΟΜΠΟΤΗΣ Δ.
CLEAN MART – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΠΙΤΙΟΥ
ΤASTE & COFFEE
ΜΙΚΥ – ΠΑΙΔΙΚΑ
ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ – ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ- ΦΩΤΟ ΕΙΚΟΝΑ
KAΒΑ ΚΑΒΒΑΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ – ΥΑΛΙΚΑ
TEXNIKO SUPER MARKET PROFI – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΕΙΔΗ ΣΠΙΤΙΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΜΠΕΝΙΣΗΣ-ΣΥΚΙΩΤΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ MELEKOS
ROMEO and JULIET – ΠΑΙΔΙΚΑ ΡΟΥΧΑ
BUTTERFLY ΠΑΙΔΙΚΑ
VENEZIA – ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΡΟΥΧΑ
BAZΑAR – ΕΙΔΗ ΣΠΙΤΙΟΥ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ TULIP
N EYES – ΟΠΤΙΚΑ
ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΟΠΤΙΚΑ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΟΠΤΙΚΑ
ΚΟΛΥΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΔΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΜΠΟΥΡΣΙΝΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΠΑΡΟΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
BERYKIOY- GEITONA ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΚΡΑΣΙΑ
ΑΓΝΗ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
ΒΛΑΧΟΣ
ΔΡΑΚΑΤΟΣ
ELEGANCE
ΜΙΚΡΟ ( ΜΙΚΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ)
I LOVE HANDMADE
LA FINEZZA
ΒΕΡΓΙΝΗΣ- JUMBO
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΒΛΑΧΟΣ
KΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ
LEFKAS DIVING CENTER
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΙΤΑΣ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ( ΚΟΛΥΒΑ)
ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
MEGA GYROS
FIT FOR FUN
ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ
FESTINO
ΚΙΒΩΤΟΣ
ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΑΓΛΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
ΜΙΓΚΟΣ
ΣΙΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ
D COLLECTION ΡΟΥΧΑ
ΑΙΣΘΗΣΗ
ΜΑΡΤΙΝΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΟΝΤΟΣ
ΗONDOS CENTER
COPINA COPINE – ΠΑΙΔΙΚΑ
ΜΠΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ – ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ
ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΧΑΡΤΙΝΟ – ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
ΤΣΙΡΙΜΠΑΣΗΣ-ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
HAIR STUDIO ( ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ)
ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ( COPY HOUSE)
MYPERFUMES ΑΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟ
DOLCE CAFÉ
CAFÉ MERCADO
ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΛΗΡΟΥ
ΟΠΤΙΚΑ MATI MATI
STYLE & BEAUTY
TABEΡΝΑ ΜΑΖΙ ΤΑ ΦΑΓΑΜΕ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ
HAPPY FEET
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
ΟΣΤΡΙΑ
FAGOTTO BOOKS
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ IL SAPORE
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΓΑΖΗΣ
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
ΤΟ Δ.Σ.