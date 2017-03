Ένας Λευκαδίτης στα 200 καλύτερα singles της Ευρώπης για 5η φορά!

Ο Τάσος Πέτσας με το νέο του single μπαίνει για 5η φορά στα 200 καλύτερα της Ευρώπης.

Και το 5ο κατά σειρά single του Τάσου Πέτσα (Tasos) με τίτλο «Voices (Istimpei)» εμπνευσμένo από τον επικό και άνισο αγώνα των υπερασπιστών του οχυρού Ιστίμπεη στην κορυφή του Μπέλλες, κατά των Γερμανών εισβολέων στις 6 και 7 Απριλίου 1941, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «ΡΟΥΠΕΛ 1941, Η ΑΝΑΒΙΩΣΗ», μπαίνει στα 200 καλύτερα τραγούδια της Ευρώπης (Euro-200) και συγκεκριμένα στη θέση #192, ενώ για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα βρίσκεται στο top-5 του εβδομαδιαίου καταλόγου επιτυχιών του Billboard. To Euro-200 είναι ένα chart που μετράει φυσικές πωλήσεις (cd singles), ψηφιακές πωλήσεις (internet), streaming (Spotify/YouΤube/Deezer/iTunes /Google Play κλπ) αλλά και ραδιοφωνικά airplays σε όλη την Ευρώπη ανεξαρτήτως δισκογραφικών εταιρειών ενώ παράλληλα ο Tasosγίνεται ο 5ος Έλληνας καλλιτέχνης που καταφέρνει να έχει περισσότερα του ενός single σ’ αυτό το chart. Από το 2004 μέχρι και σήμερα που υπάρχει αυτό το τσαρτ περισσότερα του ενός single έχουν η Έλενα Παπαρίζου με 9 singles, ο Παντελής Παντελίδης με 6, ο Αντώνης Ρέμος και η Άννα Βίσση από 5. Τα άλλα τέσσερα singles του Τάσου που μπήκαν στο ευρωπαϊκό τσάρτ είναι το “Mother Of Mine (Anna)” (θέση #194), το “Angel Of Mine” σε συνερμηνεία του με τη σοπράνο Μάνια Βλαχογιάννη και τον Aural Fragment (Γεώργιο Λαζάρου) στη μείξη (θέση #176), το “Friend Of Mine” σε remix από τον Lego Boy (Γιάννη Μιχελινάκη) (θέση #167) και το “Anna” (Mother Of Mine)” σε συνεργασία με την ελληνοαμερικανίδα Δέσποινα Πατρώνα (Thespina Music) στα φωνητικά (θέση #169).

