Η Εθελοντική Ομάδα Καρυάς καθαρίζει το δρόμο Καρυά-Λευκάδα μήκους 14 χιλιομέτρων!

Let’s do it Greece!

Μια παρέα παιδιών ενώνει όλη την Ελλάδα!

Το Μεγάλο μας όνειρο, στις 2 Απριλίου όλη η Ελλάδα μια μεγάλη εθελοντική οικογένεια!

Το 2012, μια παρέα φίλων οραματίστηκε να ενώσει ολόκληρη τη χώρα με ένα φιλόδοξο όραμα για το περιβάλλον. Στο πέρασμα των τελευταίων 5 χρόνων, χιλιάδες εθελοντές ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα, ενώνοντας τις δυνάμεις τους σε ένα ετήσιο ραντεβού με το σεβασμό και την προστασία του περιβάλλοντος στο επίκεντρο.

Κάπως έτσι γεννήθηκε η εθελοντική εκστρατεία Let’s Do It Greece, που φέτος έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 2 Απριλίου 2017.

Στόχος, οι χιλιάδες πολίτες που μοιράζονται το όραμα μιας καθαρής Ελλάδας, να συντονιστούμε σε ολόκληρη τη χώρα, ομορφαίνοντας 1.500 σημεία μέσα σε 1 μέρα!

Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε από νέα παιδιά προερχόμενα από περιβαλλοντικές ομάδες σχολείων. Νέους που ονειρεύονται να ενώσουν όλη την Ελλάδα για έναν κοινό σκοπό, αναδεικνύοντας το καλό πρόσωπο της πατρίδας μας. Στα μάτια αυτών των νέων, το Let’s do it Greece είναι μια ευκαιρία να ενώσουμε την ελληνική κοινωνία εμπνέοντας χιλιάδες πολίτες και ενισχύοντας την κουλτούρα του εθελοντισμού στην Ελλάδα.

Όπως μας λένε: «Μέσα από την κοινή μας προσπάθεια επιθυμούμε να χτίζουμε δυνατές σχέσεις εμπιστοσύνης ανάμεσα σε όλους μας, ως ενεργοί πολίτες που βοηθάμε ο ένας τον άλλο και όλη την κοινωνία ταυτόχρονα, και αυτό να λειτουργεί πολλαπλασιαστικά σε όλη την Ελλάδα».

Για την Κυριακή 2 Απριλίου, έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή και υποστήριξη εκατοντάδες φορείς σε όλη την Ελλάδα. Ανάμεσά τους η Εθελοντική Ομάδα Καρυάς, διοργανώνοντας εθελοντικό καθαρισμό του επαρχιακού οδικού δικτύου Καρυάς – Λευκάδας μήκους δεκατεσσάρων (14) χιλιομέτρων. Με σημείο εκκίνησης την κεντρική πλατεία Καρυάς, κατευθυνόμενοι προς την πόλη της Λευκάδας μέσω Σφακιωτών, τερματίζουμε στη διασταύρωση Καρυάς- Νυδριού, καθαρίζοντας το επαρχιακό δίκτυο από πάσης φύσεως απορρίμματα που για χρόνια ρυπαίνουν το περιβάλλον, δημιουργώντας διάσπαρτες εστίες μόλυνσης σχεδόν σε όλο το μήκος της διαδρομής. Επιπλέον θα πραγματοποιηθεί καθαρισμός και εξωραϊσμός του περιβάλλοντος χώρου του μνημείου εξέγερσης των χωρικών στη θέση ¨Μπόζα¨.

Ο μεγάλος στόχος για τις 2 Απριλίου είναι να ΕΝΩΘΟΥΜΕ όλοι οι πολίτες, οι πολιτιστικοί σύλλογοι, τα αθλητικά σωματεία, οι μαθητές, οι σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων και οι φορείς της Λευκάδας, πραγματοποιώντας τον εθελοντικό καθαρισμό, τον εξωραϊσμό και την αισθητική αναβάθμιση του επαρχιακού οδικού δικτύου Καρυάς – Λευκάδας.

Όλοι εμείς, στις 2 Απριλίου,

θα φωνάξουμε δυνατά σε όλη την Ελλάδα

“Let’s do it Greece”!

“Let’s do it Lefkada” !

Εθελοντική Ομάδα Καρυάς

